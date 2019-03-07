Депутат-единоросс Волгоградской областной думы Гасан Набиев назвал малоимущих граждан, которые получают маленькую пенсию, «тунеядцами и алкашами». Такое мнение он высказал на внеочередном заседании областной думы, где обсуждался вопрос индексации пенсий сверх прожиточного минимума, пишут российские СМИ.

Депутат заявил, что малоимущими граждане стали сами. «Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — сказал Набиев.

Выступление депутата, который является уроженцем Азербайджана, вызвало возмущение у граждан.

Позже Набиев принес извинения за свое «неточное высказывание»: «Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий. Хочу пояснить, что в полемике по вопросу пенсионных выплат я привел в качестве примера работников моего предприятия, что, конечно же, некорректно в данном случае».

Minval.az