Согласно сообщению армянского издания «Паст», истинная цель визита премьер-министра Никола Пашиняна в Брюссель имела не столько политическую, сколько экономическую основу.

Оказывается, премьер-министр Армении находился в Брюсселе с не столь насыщенной повесткой для урегулирования существующих в Армении серьезных финансовых проблем.

По сведениям газеты, Пашинян в обсуждениях с европейцами поставил вопрос финансового содействия, чтобы можно было организовать обслуживание расходов бюджета в предстоящие месяцы, поскольку, как известно, есть серьезные проблемы в государственном бюджета и в резервном фонде.

Как отмечает издание, не исключается, что в ближайшее время в парламент будет представлен кредитный договор, который еще больше увеличит внешний долг страны. Кстати, примечательно, что этот как и предшествовавшие этому другие кредиты берутся для заполнения дефицита бюджета, что в свое время неоднократно критиковал оппозиционер Пашинян.

Minval.az