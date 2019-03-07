Правоохранители Украины задержали двух человек, которые пытались с помощью денег повлиять на кандидата в президенты, депутата Верховной рады Юрию Тимошенко отказаться от участия в предвыборной гонке.

«Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться», — сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, злоумышленники задержаны по статье о препятствовании осуществлению избирательного права, передает ТАСС.

Minval.az