Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил, что Киеву необходима система для подготовки гражданского населения к войне с Россией и борьбе с противником, и именно такая система есть в предложенной им предвыборной программе.

Кривонос отметил, что вооруженные силы в его программе имеют второстепенное значение, поскольку власти должны обучить именно украинских граждан, чтобы те круглые сутки, месяцы и годы осуществляли точечные удары, сообщает газета «Комсомольская правда».

«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача», — подчеркнул он.

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