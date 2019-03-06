Находящийся в Москве для участия на проходящем втором заседании российско-армянского «Лазаревского клуба» так называемый «министр экономики и производственных инфраструктур» сепаратистской «НКР» Левон Григорян рассказал об «экономике республики» с учетом отсутствия международного признания.

«Ситуация очень сильно влияет на экономику, потому что мы остаемся в стороне от всех тех международных институциональных ресурсов, которые сейчас работают в мире. Наши соседи используют свое присутствие в международных организациях, чтобы периодически блокировать наши инициативы и экономического, и политического, и социального характера», — сказал он в интервью «Федеральному агентству новостей».

Отвечая на вопрос о налаженности внешнеэкономических связей, министр отметил, что Россия занимает в них первое место. Имеются также контакты с западными странами и США, а вся торговля с внешним миром осуществляется при посредничестве Армении, важно добавил он.

Также он допустил налаживание отношений сепаратистов Карабаха с сепаратистами оккупированного Донбасса.

Как сообщал «Минвал», ранее МИД Азербайджана заявил, что приглашение представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана на встречу российско-армянского «Лазаревского клуба» противоречит целям мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az