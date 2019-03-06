Происходящие события в Армении свидетельствуют, что используются украинские технологии, заявил тележурналист Владимир Соловьев 5 марта в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM».

Соловьев предупредил, что Армения идет по украинскому сценарию. В качестве обоснования этого тезиса журналист привел бросание людей в мусорки и заявления отдельных граждан о том, что армяне Азербайджана не являются армянами.

Комментируя инцидент с попыткой бросить в мусорный бак блогера Нарека Маляна членами движения «Рестарт», Соловьев отметил, что данное событие означает полное непонимание участниками того, что такое хорошо и что такое плохо.

«Газета „168 жам“ Сатик Сейранян (главы Союза журналистов Армении) опубликовала информацию о том, что некий гражданин предлагает огромную сумму денег тому, кто до гола разденет обидчика Маляна Давида Петросяна и бросит его в мусорку, сфотографирует и снимет видео, опубликовав это в соцсетях», — процитировал Соловьев текст из телеграмм-канала Баграмян 26, подчеркнув, что не представляет, как это возможно в Армении.

Также журналист упомянул инцидент с заявлением певца Рубена Ахвердяна в эфире программы Гамлета Гущяна о том, что армяне Азербайджана являются азербайджанцами, поскольку росли в азербайджанской атмосфере. Соловьев отметил, что критика армянским обществом Ахвердяна и согласившегося с ним Гущана показывает, что для нормальных армян абсолютно неважно, откуда родом их соотечественник. Однако журналист подчеркнул, что сам факт затрагивания этой проблемы опасен, и такое предательство истории своего народа означает использование украинских технологий.

Владимир Соловьев обратился к армянскому обществу, подчеркнув, что пока еще общество здорово и может этому противостоять, но это очень печально, когда молодое поколение использует украинские методы. Журналист предупредил, что нельзя допустить внутриармянской междоусобицы, и выразил надежду на мудрость армянского народа.

Minval.az