«Гонка вооружений, навязанная Армении ее противниками, создает лишние проблемы для региона». Об этом сказал премьер-министр страны-агрессора – Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Комитете Европарламента по иностранным делам в понедельник.

Армянский премьер сказал, что «потенциал» реформ в Армении сдерживают «конфликты» на Южном Кавказе, утаив при этом о том, что именно Ереван развязал конфликт в регионе.

«Во-первых, неразрешенный Нагорно-Карабахский конфликт и сохранение напряженности в регионе снижают инвестиционную привлекательность как нашей страны, так и всего региона. Во-вторых, гонка вооружений, навязанная нашими противниками, создает лишние сложности для региона. Армения вынуждена выделять значительную часть своих ограниченных ресурсов ради сохранения мира в регионе и недопущения новых вспышек насилия», — важно сказал Пашинян, утаив вновь о том, что многомиллионные инвестиции обходят стороной лишь Армению.

Закрытые границы и транспортная блокада сокращают возможности для диверсификации армянской экономики, санкции против Ирана тоже создают сложность для Армении, посетовал премьер страны-агрессора.

Minval.az