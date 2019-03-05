Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр попала под шквал критики после своей недавней шутки.

Политик выступила на ежегодном карнавальном судебном заседании в Штокахе, это город на юге Германии в земле Баден-Вюртемберг. Там Крамп-Карренбауэр обмолвилась по поводу туалетов для людей «нейтрального пола», сообщает Life.

«Для тех, кто пока не знает, следует ли им ещё мочиться стоя или они уже должны делать это сидя», — сказала она.

Эти слова вызвали скандал. Берлинский сенатор Клаус Ледерер заявил, что не пристало лидеру самой многочисленной партии бундестага даже в шутку так говорить о людях, не соответствующих общепринятым «мачо-нормам».

Мэр немецкой столицы Михаэль Мюллер отметил, что за каждой шуткой «скрывается некая позиция». А депутат бундестага Дитмар Барч и вовсе выразил уверенность, что такой юмор — одна из причин не допустить того, чтобы глава ХДС стала следующим канцлером.

Minval.az