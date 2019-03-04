Лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, вернет украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили, если он изъявит такое желание.

«Вопрос о экс-президенте Грузии и бывшем губернаторе Одесской области Михеиле Саакашвили до сих пор регулярно звучит в эфирах. Отвечаю всегда одинаково: как и обещал, верну ему украинское гражданство, если он изъявит такое желание», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник .

А.Гриценко считает, что Михеилом Саакашвили поступили нечестно. «Государство не должно так легко раздавать паспорта — и тем более не может так легко их отбирать!», — подчеркнул политик.

Minval.az