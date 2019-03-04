Белоруссия проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на число сотрудников посольства США в Минске.

«4 марта министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом», — сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года.

При этом Минск выразил надежду на то, что этот шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Белоруссией и США.

По сообщению пресс-службы, стороны также обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня.

С 2008 года в Белоруссии нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах Соединенных Штатов. Это связано с обострением отношений между Минском и Вашингтоном в 2007-2008 годах, после того как США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении страны. С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Именно это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске.

Minval.az