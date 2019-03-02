Глава Гуляйпольской райгосадминистрации (Запорожская область Украины) Александр Ищенко сообщил о договоренностях с внучатым племянником политического и военного деятеля Нестора Махно о том, чтобы его прах перевезти из Франции на родину.

«Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно относительно возвращения на родину праха его предка», — заявил Ищенко.

По его словам, необходимо дождаться окончательного ответа от французской стороны, так как диаспора против возвращения праха Махно. «Поэтому данный вопрос решается на уровне международных отношений», — добавил он, передает агенство «Интерфакс».

Ищенко также отметил, что в случае возращения прах Нестора Махно будет находиться в музее. Кроме того, планируется разработка маршрута, связанного с именем известного анархиста, для туристов. «Наш бренд — это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня», — пояснил глава РГА.

Нестор Махно (1888-1934) — политический и военный деятель, командующий Революционной повстанческой армии Украины, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов, известный анархист и тактик ведения партизанской войны.

Умер в Париже. Урна с прахом Махно замурована в стене Коммунаров на кладбище Пер-Лашез.

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