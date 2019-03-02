Президент Ильхам Алиев поддержал идею установки в Баку памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву во время встречи в пятницу с группой деятелей культуры и искусства.

С таким предложением к главе государства обратился заслуженный артист Бахрам Багирзаде.

«Вы знаете, у меня на Инстаграме и в Фейсбуке около полумиллиона подписчиков. Сегодня я должен выступить перед ними и сказать свое слово. Они спросят меня: Всевышний дал тебе возможность донести до господина президента свою просьбу, и что ты сделал. Как гражданин Азербайджанской Республики, житель города Баку, я очень хотел бы, чтобы в столице был воздвигнут памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Этого хочу не только я, этого хотят миллионы людей. Потому что он сделал очень многое в Азербайджане, в Баку. Поверьте мне, 10-миллионный народ всегда будет молиться за вас, если в скором времени в Баку будет возведен памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Напротив Кукольного театра есть садик. Я вижу его там, в фаэтоне, Гаджи Зейналабдин Тагиев сидит в фаэтоне и вы каждое утро, отправляясь на работу, будете видеть и радоваться, что именно в ваше время была установлена эта скульптура», — сказал Багирзаде.

«Я одобряю предложение Бахрама. Гаджи Зейналабдин Тагиев был великим человеком, большим меценатом. Это – личность, которой принадлежат огромные заслуги перед азербайджанским народом. Примерно 20 лет назад святилище Пир Гасан было благоустроено по моему поручению. Гуманная деятельность Гаджи Зейналабдина Тагиева проявила себя и в нашей семье. В то время мой дед Азиз Алиев написал ему письмо с просьбой помочь деньгами для обучения профессии врача. Гаджи Зейналабдин, конечно, не знал и не мог знать его. В ответ только на это письмо он отправил ему деньги. На эти деньги Азиз Алиев поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, стал врачом, после чего в его жизни начался новый период. Гаджи Зейналабдин Тагиев помог тысячам, может быть, десяткам тысяч людей, и одним из моих шагов на посту президента был капитальный ремонт его дома. Там размещается Музей истории. Но я воспринимал это здание именно как его дом, и мы сделали это. Возведение памятника в честь него – правильное решение. Было бы хорошо, если бы и ты, Бахрам, тоже принял активное участие в этом деле», — сказал в ответ глава государства.

Minval.az