Правительство Грузии сокращает количество черных машин в своем автопарке.

Как сообщает Report, правительство приобретет 180 пикапов.

Согласно условиям тендера, объявленного сегодня, автомобили должны быть любого цвета, кроме черного.

Общая стоимость приобретенных автомобилей составит около 12 195 000 лари (4,6 миллиона долларов).

Тендерные предложения будут приниматься с 5 по 6 марта.

Согласно решению грузинского правительства, в апреле прошлого года властям было запрещено приобретать автомобили черного цвета. Запрет также распространяется на местные органы власти.

Minval.az