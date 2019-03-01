В Сети появилось видео, на котором, президент Украины Петр Порошенко щипает за нос мужчину. Кадры с инцидентом опубликовала на своей страны Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

На кадрах видно, как Порошенко с улыбкой на лице хлопает мужчину по плечу и хватает его за нос. По слова журналистки, видео было снято во время поездки украинского президента в Запорожье.

Ранее Высоцкая также опубликовала видео, где президент Украины срывает шапку с головы женщины. Эта запись вызвала широкий резонанс общественности, а запись, по словам журналистки, была сделана в том же городе в среду.



В администрации Порошенко, в свою очередь, заявили, что президент сорвал головной убор случайно.

Minval.az