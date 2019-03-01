37-летний житель Еманжелинска, уроженец Азербайджана, а ныне россиянин, узнал в феврале прошлого года, что на родине у него есть сын, о существовании которого он и не подозревал. Обрадовали мужчину приставы, а вместе с тем уведомили, что пока он считал себя бездетным, у него накопился долг по алиментам.

Оказалось, мать ребенка не сидела сложа руки после исчезновения ухажера и подала в суд на выплаты. По решению азербайджанского суда, отец должен платить на содержание ребенка по 8 тысяч рублей в месяц в пересчете с манатов на рубли.

Мужчина дважды за год перечислил на родину по пять тысяч. Отработал 30 часов, назначенные ему в качестве административного наказания, но погасить долг в 162 тысячи рублей так и не смог. Когда алиментщику пригрозили уголовным наказанием, он пришел к судебным приставам и сообщил о намерении жениться на матери сына.

Однако государственная граница стала для воссоединения влюбленных сердец непреодолимым препятствием. Пересечь ее жених не мог из-за запрета на выезд по причине долга.

Как рассказали в УФССП по Челябинской области, чтобы убедиться в искренности намерений отца обзавестись семьей, приставы Еманжелинска и их коллеги из соседней республики проделали большую работу. Невеста отозвала исполнительный документ и вышла на видеосвязь с сотрудниками службы, в которой лично призналась, что простила отца ребенка, а вся родня с обеих сторон готовится к свадьбе. В итоге с учетом документально подтвержденного отказа от финансовых претензий к должнику, ограничение на выезд за границу с него снято. По сведениям приставов, отец уже улетел к сыну и будущей жене на малую родину.

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