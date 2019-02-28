Находящийся в Москве заместитель министра обороны Армении Давид Пахчанян на встрече с руководством Рособоронэкспорта и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России подписал ряд соглашений.

«Возглавляемая Давидом Пахчаняном делегация приняла участие в процессе окончательного согласования и подписания соглашений с Рособоронэкспортом и дирекцией ФСВТС по приобретению и поставке некоторых товаров», — сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

В Минобороны Армении уточнили, что приобретение техники и вооружения носит продолжительный характер и осуществляется в соответствии с оценками.

Сообщается также, что необходимость заключения нового оборонного кредитного соглашения с Россией и их варианты находятся в процессе обсуждения.

Minval.az