Власти немецкого города Ален забрали мопса у семьи должников и продали его за €750 на Ebay. Теперь новый хозяин подает в суд на чиновников, потому что те в описании указали не все «особенности» собаки. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Собаку забрали, так как она была самой ценной вещью в квартире. Среди долгов семьи был и неоплаченный налог на животное.

Чистокровного мопса в декабре 2018 года приобрела офицер полиции Микаэла Джордан. По ее словам, сначала она не поверила в то, что объявление о продаже настоящее, но чиновники заверили ее, что все взаправду. Huffington Post добавляет, что Джордан смутила и цена мопса — обычно чистокровные собаки такой породы стоят в несколько раз больше.

Спустя неделю после покупки Джордан обнаружила у Вильмы (так теперь зовут мопса, до этого она был Эддой) глазную инфекцию, хотя в объявлении на Ebay было указано, что пес полностью здоров.

Из-за того, что были рождественские праздники Эдду пришлось везти в ветклинику в 100 км от Алена, где мопсу понадобились четыре операции. Теперь Джордан хочет получить от города €1,8 тысячи компенсации, плюс сумму, которую она потратила на покупку собаки.

RP-Online уточняет, что у Вильмы была не только глазная инфекция, но еще и глисты, которыми она заразила двух мопсов Джордан. Офицер полиции утверждает, что чиновники знали о проблемах Вильмы со здоровьем, но решили не указывать их в объявлении.

Полицейская говорит, что не хочет расставаться с Вильмой, но намерена дойти до конца и получить от города компенсацию за потраченные деньги и нервы. Власти Алена отмечают, что конфискация собаки за долги — это «нестандартная процедура» и пообещали провести внутреннее расследование.

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