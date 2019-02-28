Нападающий мадридского «Реала» стал очередной жертвой участившихся за последнее время ограблений домов футбольных звёзд.

Как сообщает El Chiringuito TV, во время встречи в рамках полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» дом игрока мадридцев Карима Бензема подвергся взлому и ограблению.

Это уже не первый случай в текущем сезоне, когда преступники пробираются в дома футболистов. Ранее были ограблены игроки «Барселоны» Жорди Альба и Кевин-Принс Боатенг, представляющие ПСЖ Тиаго Силва и Эрик-Максим Чупо-Мотинг, а также звезда «Ливерпуля» Садио Мане.

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