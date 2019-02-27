Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку, что азербайджано-грузинские отношения будут углубляться за счет реализации новых инициатив.

«Альтернативы нашим отношениям нет, и мы имеем перспективные связи. Для нашего региона и мира открываются новые перспективы. В этой связи, углубление наших отношений носит еще большую значимость», — заявила С.Зурабишвили, сообщает «Интерфакс».

Она выразила уверенность, что Баку и Тбилиси «обсудят новые инициативы по перспективам».

Грузинский президент также отметила, что рада совершать «свой первый региональный визит в братскую страну».

«Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и я продолжаю эту традицию»,- сказала Зурабишвили.

Minval.az