23 февраля на концерте в Исаакиевском соборе Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню Андрея Козловского об атомной бомбардировке США. Художественный руководитель и главный дирижер хора Владимир Беглецов назвал тех, кто раскритиковал это выступление, «долбоёбами».

Песня Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих», написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

«Бумага»

На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!»

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля

Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Пополам гори земля

Неприятеля!

«На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих»

На вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», было ли исполнение композиции иронией, художественный руководитель и главный дирижёр Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов вспомнил роман Бориса Пастернака и ответил матом [авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ГМ].

«Долбо**ы! Я доктор Живаго не читал, но осуждаю…»

Позже дирижёр уточнил, что композиция была шуточная.

«Песня шуточная. Исполнена на бис 23 февраля. Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было»

«Говорит Москва»

После критики за исполнение песни об атомной бомбардировке США в Исаакиевском соборе комментарии в официальном паблике хора были закрыты. Позже там появился ответ «мастерам политической аналитики».

Не стоит всерьёз вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты. Это отвратительно само по себе. А для понимания того, что было на нашем концерте, достаточно знать две вещи. Во-первых, песни, которые мы поем — это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные.

Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры.

Во-вторых, концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать.

Приходите на концерты, не занимайтесь политиканством!

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