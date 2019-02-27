23 февраля на концерте в Исаакиевском соборе Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню Андрея Козловского об атомной бомбардировке США. Художественный руководитель и главный дирижер хора Владимир Беглецов назвал тех, кто раскритиковал это выступление, «долбоёбами».
Песня Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих», написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.
«Бумага»
На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
«Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!»
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!
«На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих»
На вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», было ли исполнение композиции иронией, художественный руководитель и главный дирижёр Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов вспомнил роман Бориса Пастернака и ответил матом [авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ГМ].
«Долбо**ы! Я доктор Живаго не читал, но осуждаю…»
Позже дирижёр уточнил, что композиция была шуточная.
«Песня шуточная. Исполнена на бис 23 февраля. Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было»
«Говорит Москва»
После критики за исполнение песни об атомной бомбардировке США в Исаакиевском соборе комментарии в официальном паблике хора были закрыты. Позже там появился ответ «мастерам политической аналитики».
Не стоит всерьёз вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты. Это отвратительно само по себе. А для понимания того, что было на нашем концерте, достаточно знать две вещи. Во-первых, песни, которые мы поем — это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные.
Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры.
Во-вторых, концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать.
Приходите на концерты, не занимайтесь политиканством!