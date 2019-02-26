Совет депутатов городского поселения Видное в Подмосковье на внеочередном собрании 26 февраля лишил мандата бывшего кандидата в президенты РФ и генерального директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

Как сообщил ТАСС председатель совета Игорь Коршаков, это было сделано на основании представления городской прокуратуры, указавшей на нарушения Грудининым антикоррупционного законодательства. В чем конкретно заключались нарушения, он не уточнил.

Сам Павел Грудинин заявил, что на заседании не присутствовал, а с представлением прокуратуры ему ознакомиться не дали. Он пообещал обжаловать решение совета в суде.

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