Иностранка уволена и оштрафована на пять тысяч рублей после того, как выяснилось, что она незаконно работала в отделе по вопросам миграции ОМВД района Кунцево в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

«Должностные лица отдела, допустившие женщину к работе с документами, грубо нарушили требования законодательства о персональных данных, а также Федерального закона О полиции, которым на полицию возлагается обязанность по осуществлению контроля за трудовой деятельностью иностранных работников», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает «Интерфакс», женщина, о которой идет речь, — гражданка Азербайджана. Начальник ОВМ Кунцево по результатам рассмотрения прокурорского представления понесет наказание.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2016 году говорил, что продажа патентов, разрешающих мигрантам трудиться в городе, принесла столичной казне больше доходов, чем находящиеся в городе нефтяные компании. Тем не менее в 2017-м градоначальник заявил, что приток мигрантов в Москву необходимо сократить, для чего предложил увеличить плату за патент. Сейчас этот документ стоит пять тысяч рублей.

Minval.az