Пенсионерка из Пушкинского района Санкт-Петербурга получила открытку ко дню рождения. В послании муниципальные депутаты поздравили горожанку с 850-летием и пожелали ей долголетия. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фотографию послания родственники блокадницы разместили в социальных сетях. Текст начинается с обращения к Анне Михайловне как к «уважаемому». Далее в тексте говорится, что 850 — это «знаменательная веха в жизни человека». Под текстом подписались как минимум три представителя руководства округа.

Автор поста уточнил, что на самом деле пенсионерке исполнилось 80 лет.

Minval.az