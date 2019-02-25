Прокуратура проводит расследование по инциденту на стройке Центральной соборной мечети в Душанбе, где девять рабочих получили травмы, упав с 30-метровой высоты при обрушении лесов, один из рабочих от госпитализации отказался.

«Начато расследование обстоятельств произошедшего», — сообщил «Интерфаксу» в понедельник представитель районной прокуратуры, отметив, что до завершения следствия ведомство не может предоставить детальную информацию.

По сообщениям местных СМИ, девять человек с травмами были доставлены в больницу в понедельник утром после падения с 30-метровой высоты на строительстве мечети, где обрушились леса во время монтажных работ на одном из минаретов.

Со своей стороны в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана «Интерфаксу» сообщили, что один из пострадавших отказался от госпитализации.

«Во время работ на одном из минаретов мечети рухнули строительные леса, и рабочие упали с высоты. (…) Девять человек с травмами различной степени тяжести были доставлены спасателями КЧС в Национальный медицинский центр Душанбе. Один из них отказался от госпитализации — его состояние удовлетворительное», — сообщила агентству начальника пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

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