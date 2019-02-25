В вопросе урегулирования карабахского конфликта есть изменения. Об этом заявил армянский политолог Андриас Гукасян.

По его словам, сейчас в рамках МГ ОБСЕ предлагается вариант присоединения Карабаха к Армении взамен на возврат Азербайджану некоторые оккупированные районы.

«Проблема заключается в том, что ни армянская, ни азербайджанская стороны не согласны с предлагаемыми вариантами. Долгое время Азербайджан являлся той стороной, которая отвергла предложение о подписании соглашения мира. Сейчас, кажется, на себя эту роль взяла Армения»,- приводит его слова News.am.

Эксперт отметил, что формат МГ ОБСЕ действует по логике, согласно которому сопредседатели предлагают варианты решения конфликта, а стороны или соглашаются, или вносят свои корректировки, или же отвергают.

Minval.az