Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол не давал разрешения на жертвоприношение верблюдов в Иркутской области. Об этом он заявил ТАСС в воскресенье, 24 февраля.

«Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было», — сказал Кара-оол Допчун-оол, уточнив, что данная инициатива принадлежала шаману из Ангарска Артуру Цыбикову.

Собеседник агентства отметил, что, по его мнению, действия шамана, который проводил обряд, подпадают под статью 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными». «Сразу перед обрядом резать барана или верблюда… это не шаманизм, это сатанизм», — подчеркнул он.

Кара-оол Допчун-оол пояснил, что, по шаманской традиции, приносить в жертву верблюдов запрещено. Также не разрешается забивать жертвенных животных непосредственно перед обрядом, добавил он.

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