Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II не сумел провести воскресную проповедь в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба из-за ухудшившегося состояния здоровья, сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на врача главы ГПЦ.

По данным телеканала, Илия II с утра находился на литургии, однако позже ему стало плохо. Католикос-Патриарха сначала перевели в комнату для отдыха в храме, а затем вовсе забрали домой.

«У него было головокружение, дискомфорт, и он вернулся с богослужения. Сейчас мы с кардиологом ушли от него. Ему не понадобилось медицинское вмешательство», — сказала врач Патриарха Цисана Шартава.

По словам врача, глава грузинской церкви находится в своей резиденции и готовится к приему гостей.