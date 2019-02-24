В Москве завершился марш памяти убитого политика Бориса Немцова, который стартовал на Страстном бульваре. По данным «Белого счетчика», в акции участвовали чуть более 10 тысяч человек. Как прошло шествие в столице — в фотографиях издания «Дождь».

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