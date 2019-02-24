Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к американскому бойцу смешанного стиля Тони Фергюсону.

«Тони, у тебя был шанс, и ты его потерял, и это только твоя вина. Ты знаешь, что я дисквалифицирован и не могу драться, но отбирать у меня титул было бы нечестно», — написал спортсмен в своём Instagram.

Россиянин также напомнил, что до завоевания чемпионского пояса трижды был близок к титульному поединку, но постоянно что-то мешало ему. При этом Нурмагомедов отметил, что за последние девять месяцев он три раза выступал в октагоне.

«Как боец ты заслуживаешь титульный бой. Ты классный боец и соперник, но сейчас ты должен драться или ждать окончания моей дисквалификации и сражаться со мной (но UFC этого не хочет). Я не понимаю твоих нападок — если ты упал, ты должен встать, но не жаловаться», — говорится в сообщении Нурмагомедова.

До этого Фергюсон отказался от поединка с Максом Холлоуэем за временный титул легковесов.

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