Темпы вывода физическими лицами капитала из Армении в 2018 достигли рекордных показателей, об этом свидетельствует статистика Центробанка.

В 2018 году граждане через банки перевели из Армении за рубеж 1 миллиард 188 миллионов 396 тысяч долларов. Это – максимальный показатель с 2004 года (статистические данные на сайте ЦБ приводятся, начиная именно с этого времени).

Отметим, что объемы вывода капитала начали расти с 2015 года. Для сравнения отметим, что в 2017 году этот показатель составлял около 990 миллионов, в 2016-м – 817 миллионов, а в 2015 – 761 миллион долларов.

Minval.az