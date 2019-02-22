Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не пожелает жизни главы государства, а его сыновья не хотят занимать это пост.

«Все мои сыновья президентами быть не хотят», — сказал А.Лукашенко в пятницу на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии. Президента цитирует его пресс-служба.

По словам белорусского лидера, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.

А.Лукашенко также отметил, что предпочитает отдыхать от работы с помощью смены обстановки. «Это не поехать куда-то на море. Или вот я в горах был. Я уже на третий день волком вою. Я дома лучше всего отдыхаю. В этом мне помогает спорт, встречи с людьми. Это помогает в этой напряженной кутерьме работать», — сказал президент.

«Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь», — продолжил А.Лукашенко.

«Вертеться и крутиться у меня есть кому: что касается военной сферы — министр обороны, целый Генеральный штаб. Глава Администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять», — пояснил А.Лукашенко.

У А.Лукашенко трое сыновей — Виктор (1975 г.р.), Дмитрий (1980) и Николай (2004).

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