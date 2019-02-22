Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН потребовал от российских властей отпустить на свободу 24 украинских моряка, задержанных в конце ноября в ходе инцидента в Керченском проливе.

Корреспондент телеканала «Россия 1» Валентин Богданов задал украинскому лидеру вопрос о судьбе главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в середине 2018 года по обвинению в государственной измене.

«24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы — агрессор, вы — нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер — убийцы украинцев. Запомните это», — сказал Порошенко в ответ.

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