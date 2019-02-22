В Нигерии не смог взлететь самолет, который перегрузили мешками с наличностью.

Происшествие снял на видео известный нигерийский издатель и журналист Деле Момоду. На видеоролике, который он опубликовал в Instagram, хвостовая часть небольшого самолета просела под большим весом и оказалась прижата к бетону взлетно-посадочной полосы.

На записи видно, как вокруг суетились рабочие, пытающиеся решить проблему.

«Это, должно быть, нигерийское кино. Самолет завалился назад после того, как в него погрузили слишком много наличных в мешках. Не верю своим глазам», — отметил Момоду.

При этом он не уточнил, что это за деньги и куда их планировали везти.

Minval.az