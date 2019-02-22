В августе 2018 года в азербайджанских и иностранных СМИ прошла информация о том, что модель Махбуба Мамедзаде продает свою невинность за 100.000 евро.

Как пишет сайт 1news.az, история с продажей невинности получила продолжение – британское издание Dailystar.co.uk и ряд других международных СМИ, таких, как Daily Mail, Mirror, Daily Express и др. рассказали о том, что ставка в размере 100.000 евро возросла в десятки раз, и в итоге составила более 2.000.000 евро. На сайте Cinderella Escorts также сообщается о том, что аукцион по продаже невинности закрыт – покупателем невинности М.Мамедзаде называется некий японский политик, предложивший за невинность модели сумму в размере 2.400.000 евро. Отмечается, что покупатель намерен обеспечить ей месячное содержание в размере 30.000 евро.

Вообще-то претендентов было трое: помимо вышеуказанного японца был еще и лондонский адвокат, предложивший 2.000.000 евро, и футболист из Мюнхена, готовый заплатить за невинность 1.500.000 евро. Имена участников и победителя аукциона сохраняются в тайне.

Сайт Cinderella Escorts, выступивший посредником в сделке по продаже невинности азербайджанской модели, в итоге получит 20% от суммы, что составит 480.000 евро. Победитель аукциона, чтобы подтвердить свою серьезность, должен сделать предоплату в размере 10% от указанной им суммы (т.е. 240.000 евро) и забронировать номер в отеле – иначе сделка не вступит в силу.

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