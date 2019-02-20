Во главе кампании стоит посол США в Германии Ричард Гренелл — наиболее высокопоставленный открытый гей в администрации Трампа, сообщает телеканал NBC.
Стратегия декриминализации пока обсуждается, но, по словам чиновников, она, вероятно, будет включать работу с международными организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, а также со странами, где уже предусмотрены права для гомосексуалистов. В кампанию также вовлечены другие посольства США в Европе.
Как отмечает телеканал, кампания была задумана частично как ответ на сообщения о казни через повешение молодого человека нетрадиционной ориентации в Иране.