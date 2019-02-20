27 жителей Бельгии получают от Германии пенсии, назначенные нацистским лидером Адольфом Гитлером в 1941 году. Об этом пишет газета De Morgen.

Размер пособий ­— от 425 до 1275 евро. Пенсию получают люди, которые воевали за фашистскую Германию во время Второй мировой войны, а также их наследники. Такие выплаты Гитлер гарантировал солдатам за «лояльность, верность и послушание».

Депутаты бельгийского парламента потребовали прекратить выплаты пенсий. Они готовят резолюцию с призывом к правительству урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Журналисты впервые узнали о пособиях в 2016 году. Тогда власти Бельгии заявили, что этот вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов. Германия выплачивает пенсии, поскольку она стала правопреемницей Третьего Рейха. Страна взяла на себя пенсионные обязательства бывшего государства.

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