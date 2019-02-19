Неловкость случилась на аппаратном совещании в Кропивницком, Украина. Директор предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник, видимо, решил разбавить серость будней и посмотреть порно с телефона, но забыл выключить звук, пишет «Деловая столица».

На видео попал момент, где Виктория Куликова зачитывает отчёт, но внезапно раздаются громкие женские стоны. Люди на заднем фоне реагируют вполне вежливо, но сдержать улыбки и ухмылки у них не получается. После совещания на Рудника с вопросами про видео накинулась журналистка, но чиновник от ответа ушёл.

Minval.az