В Москве обнаруживший бекон в своем бургере с курицей мужчина намерен подать в суд на ресторан быстрого питания, пишет «Московский комсомолец».

Мусульманин по вероисповеданию собирается судиться с рестораном после того, как обнаружил в кусочки бекона, которых не должно было быть в числе ингредиентов.

32-летний мужчина решил съесть гамбургер и заглянул в ресторан быстрого питания на Первомайской улице. Он заказал бутерброд, в состав которого входят курица на гриле, два вида сыра, лук и овощи. Но съев часть бургера, мужчина увидел, что внутри находятся кусочки бекона.

По его словам, невнимательный персонал заставил его испытывать муки совести из-за совершенного греха.

По словам адвоката мужчины, заведение признало свою ошибку и пообещало провести дополнительное обучение сотрудников, а с провинившимся побеседовать. Но мужчина намерен подать исковое заявление о компенсации морального вреда.

Minval.az