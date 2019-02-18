18 гоночных машин попали в аварию во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup — Daytona 500. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NASCAR.
Машины двигались плотной группой, внезапно две из них — Ford и Toyota — столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария, участниками которой в общей сложности стали 18 пилотов. От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.
Никто из водителей не пострадал. Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.
The Big One strikes in the closing laps at @DISupdates.#DAYTONA500 pic.twitter.com/wBHo7EH6Ok
— NASCAR (@NASCAR) 17 февраля 2019 г.