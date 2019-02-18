Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Украинская политика» совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга.

Так, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 18,2% опрошенных из числа определившихся со своим выбором.

На втором месте идёт действующий президент Пётр Порошенко — 15,6% респондентов, на третьем — Юлия Тимошенко (15,2%).

«По сути, у Тимошенко и Порошенко равные возможности, но у Тимошенко присутствует фактор «социологических партизан» (людей, которые не хотят откровенно говорить о своих симпатиях и формируют «сюрприз» в день голосования), которых минимум у Порошенко», — говорится в сообщении.

Указывается, что четвёртую позицию занимает лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 12,1%.

При этом в фонде подчеркнули, что исследование не подтверждает данные СМИ «о большом отрыве кандидатов, представляющих первую тройку».

Исследование проводилось с 28 января по 10 февраля, в нём принял участие 4851 респондент.

Minval.az