Глава МИД России Сергей Лавров нахамил журналисту Washington Post.

Ситуация произошла во время Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Корреспондент западного издания спросил, что будет делать Россия, чтобы предотвратить новые военные преступления Асада против своего народа.

Лавров на вопрос журналиста

Washington Post о преступлениях Асада: Что бы я ни ответил, вы все равно напишете, что захотите. Так пишите, что хотите pic.twitter.com/LXLzBXCDbk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 февраля 2019 г.



«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», – ответил Лавров.

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