Глава МИД России Сергей Лавров нахамил журналисту Washington Post.
Ситуация произошла во время Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Корреспондент западного издания спросил, что будет делать Россия, чтобы предотвратить новые военные преступления Асада против своего народа.
Лавров на вопрос журналиста
Washington Post о преступлениях Асада: Что бы я ни ответил, вы все равно напишете, что захотите. Так пишите, что хотите pic.twitter.com/LXLzBXCDbk
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 февраля 2019 г.
«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», – ответил Лавров.