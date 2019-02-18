Глава МИД России Сергей Лавров нахамил журналисту Washington Post.

Ситуация произошла во время Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Корреспондент западного издания спросил, что будет делать Россия, чтобы предотвратить новые военные преступления Асада против своего народа.


«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», – ответил Лавров.

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