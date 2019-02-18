Армения может получить новый оружейный кредит от России после реализации текущего соглашения на 100 миллионов долларов, заявил РИА Новости министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Он возможен. О конкретной оружейной номенклатуре пока говорить рано», — сказал Д.Тоноянон в ходе выставки вооружений IDEX-2019.

Тоноян также прокомментировал процесс поставок истребителей СУ-30СМ у России.

«Мы продолжаем переговоры о поставках следующей партии СУ-30СМ. Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция — там существуют вопросы импортозамещения и так далее. Первую партию мы планируем получить в этом году, в крайнем случае — в начале следующего», — цитирует Тонояна «РИА Новости».

Глава Минобороны также сообщил, что Армения планирует всего закупить у России одну эскадрилью истребителей – 12 штук.

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