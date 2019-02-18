Министр обороны Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Минск скорректирует в 2019 году план обороны страны, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.

«Это год, в котором мы обязаны по срокам скорректировать план обороны государства, который будет действовать с 2020 по 2024 год. Такая работа уже начата, она ведётся, к концу года главе государства будет представлен уточнённый план обороны государства», — приводит ТАСС слова Равкова.

Он отметил, что «нынешний год является… знаковым в военном планировании».

Minval.az