Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом и супертяжёлом весе, британец Дэвид Хэй, назвал победу над россиянином Николаем Валуевым важнейшим моментом своей боксёрской карьеры.

«Я неплохо прикладывался рукой к голове Валуева, в результате после боя сустав оказался навсегда повреждён. Это стало платой за то, что я сумел вписать своё имя в историю бокса. Этот поединок был между бойцом, имевшим 191 см роста, и Валуевым ростом 213 см, весившим где-то на 45 кг больше, чем я», — цитирует Хэя FightNews.

Также британский боксёр добавил, что сначала не осознавал, что идёт на бой с самым крупным чемпионом в истории бокса. Однако отметил, что ему всё же удалось реализовать свой план боя.

Поединок между Дэвидом Хэем и Николаем Валуевым состоялся в 2009 году, в результате россиянин проиграл пояс WBA в супертяжёлом весе по решению судей.

Minval.az