Иранский телеканал IRIB отменил трансляцию матча чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Баварией» из-за обслуживавшей встречу женщины-арбитра. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Главным арбитром игры была Бибиана Штайнхаус. Иран — исламская республика, и местные законы запрещают показывать по телевидению женщин в неподобающей одежде (в том числе шортах). В связи с этим матч был снят с эфира.

Отмечается, что в фильмах сцены с участием неподобающе одетых женщин удается скрыть, но во время трансляции футбольного матча Штайнхаус постоянно появлялась бы в кадре.

Minval.az