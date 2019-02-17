Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о результатах ДНК-анализа, который он сдал в США с целью поставить точку в спорах вокруг его национальности. Как написал политик на своей странице в соцсети Facebook, по результатам генетического тестирования он оказался грузином на 98.3%.

«Я почти на 99% являюсь грузином и на 1% — греком. Этот тест точно определяет принадлежность твоих предков по меньшей мере за последнюю тысячу лет. Не оказалось ни одной капли от других народов региона. Более того, в течение многих веков мои предки вообще ни с кем не смешивали нашу кровь, и я первым нарушил эту традицию, женившись на европейке», — написал Саакашвили и разместил скриншот результатов теста.



При этом он отметил, что «уважает всех соседей и, конечно же, любит патриотов Грузии, представляющих другие нации». Саакашвили призвал пройти ДНК-тест всем, «кто постоянно приписывает его к другим нациям» и уже после «оспаривать точную генетическую науку».

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