По сообщениям английских журналистов, в клубе намерены расстаться с дорогостоящим бельгийским футболистом.

Как передаёт Mirror, руководство «Манчестер Юнайтед» готово попрощаться с нападающим Ромелу Лукаку. В текущем сезоне бельгиец смог отличиться восемь раз в 23 встречах.

Форвард выступает за «МЮ» с лета 2017 года. Его трансфер из «Эвертона» обошёлся «красным дьяволам» в £75 млн.

По информации издания, в качестве замены Лукаку рассматриваются кандидатуры Мауро Икарди из «Интера» и Пауло Дибалы из «Ювентуса».

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