Археологическая служба Национального агентства защиты культурного наследия изучит обнаруженное на окраине Тбилиси в районе Глдани местными жителями древнее захоронение в пластах земли, размытой в результате повреждения дренажной трубы, которое может открыть еще одну страницу многовековой истории грузинской столицы.

«В результате первичного осмотра обнаруженного объекта были выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения», — говорится в сообщении на сайте Национального агентства.

По предварительным оценкам археологов, найденные предметы культурного наследия могут относиться к эллинистической эпохе (концу IV века до нашей эры).

«Квалифицированное заключение об артефактах и датировании захоронений, а также их культурологическая оценка будет подготовлена агентством в ближайшее время», — сказано в сообщении ведомства.

Minval.az