Концерн «Калашников» разработал и успешно испытал беспилотник KYB, который осуществляет самоподрыв при полете к цели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом сообщила пресс-служба компании во время выставки вооружений IDEX-2019.

«Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению», — отметили в пресс-службе концерна.

Как отмечается, дрон-камикадзе может развивать скорость от 80 до 130 километров, его полезная нагрузка составляет около трех килограмм. Продолжительность его полета может достигать 30 минут.

Minval.az