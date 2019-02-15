Сотрудники МВД в Таджикистане теперь будут не только стройными (их обязали похудеть) и культурно образованными (их обязали раз в месяц посещать театр), но и самыми начитанными. Как заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, теперь все сотрудники МВД в обязательном порядке будут посещать библиотеки и регулярно отчитываться, какую книгу они прочитали и что они из нее вынесли. Об этом информирует «Настоящее время».

Библиотеки, согласно приказу министра, будут созданы при каждом управлении и отделении внутренних дел – для повышения грамотности личного состава. Посещать их надо будет в обязательном порядке: библиотекари будут отмечать каждого посетителя, название произведения, которое он выбрал, а также время, проведенное за книгой. Читать исключительно профессиональную рабочую литературу или газеты нельзя – для расширения кругозора милиционерам нужно будет обязательно уделять внимание художественной литературе и книгам президента страны Эмомали Рахмона.

«Там есть карточки специальные, а у каждой службы есть руководитель. У них будут спрашивать, сколько ваши сотрудники посещали библиотеку, – анонсировал изменения Рахимзода. – Вся наша деятельность контролируется, библиотека – тоже».

По мнению министра, приходить в библиотеку сотрудники МВД должны в свободное от работы время, но сколько времени каждый должен провести за книгой – не уточняется. Один из библиотекарей рассказал, что нередко книги берут те, кто находится на дежурстве: если нет никаких происшествий, то правоохранители стараются набрать «необходимые» часы чтения таким образом.

Раз в квартал милиционеров в тестовом режиме обещают проверять на знание прочитанных книг.

«Каждый месяц нужно сдавать отчеты, кто сколько художественных книг прочитал, каких авторов, издательство, – объясняет полковник милиции Назар Самиев. – Также есть сдача зачетов, тестов в электронной форме по определенным дисциплинам. Прежде чем получить звание и должность, сотрудники правоохранительных органов обязательно должны сдавать тесты».

Помимо походов в библиотеку каждый сотрудник в обязательном порядке должен найти время для изучения английского и русского языков: они милиционерам потребуются для общения с туристами. А если кому нужно подучить таджикский – для них открыты и курсы родного языка.

Minval.az